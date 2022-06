Judetul in care mii de oameni nu au apa potabila sau o primesc cu portia. "Mor animalele de sete"

Aproape un sfert din judetul Botosani se afla intr-o situatie disperata din cauza problemelor in alimentarea cu apa. Cea mai grava situatie este in comuna Ungureni, unde trei mii de sateni nu au apa de peste o luna jumatate si nu mai au cu ce adapa animalele. Judetul Botosani este, conform statisticilor oficiale, o adevarata imparatie a apelor, situandu-se pe locul doi la nivel national, dupa judetul Tulcea, cu o suprafata de luciu de apa de peste 3.600 de hectare. Cu toate acestea, in mod ... citeste toata stirea