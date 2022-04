Judetul surprinzator cu cei mai constinciosi romani la autorecenzare. "Sunt oameni cuminti"

Conform datelor oficiale, botosanenii sunt pe primul loc, in tara, la autorecenzare. Culmea, printre cei mai constinciosi au fost satenii, acolo unde, mai ales in randul varstnicilor, folosirea tehnologiei este foarte redusa. Conform datelor oficiale, judetul Botosani, conduce detasat la autorecenzare. Si asta in conditiile in care o buna parte a locuitorilor judetului traiesc in mediul rural si nu au acces la foarte multa tehnologie, cel putin, in comparatie cu marile orase din Romania. In ... citeste toata stirea