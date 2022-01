Judetul unde utilitatile sunt un lux. Majoritatea populatiei nu este racordata la retelele de apa si canalizare

Cifrele oficiale arata ca in judetul Botosani se traieste aproape ca in evul mediu. Cel putin din punct de vedere al utilitatilor de care beneficiaza populatia. Mai bine de jumatate dintre botosaneni nu beneficiaza de canalizare si doar 10% au parte de conexiune la reteaua de gaze naturale. Judetul Botosani are o populatie de aproximativ 400.000 de locuitori, dintre care majoritatea locuiesc in mediul rural. Desi situatia economica a judetului s-a imbunatatit, partial, datorita investitiilor cu ... citeste toata stirea