Junior Motorsport, sambata la Aquaparkul Cornisa. Daca ai un copil pasionat de motorsport, ai ocazia sa ii transformi visul in realitate

Copilul tau este pasionat de motorsport? Crezi ca aceasta pasiune este prea costisitoare? La Botosani ajunge Junior Motorsport in acest week-end, proiectul care vine in intampinarea copiilor si tinerilor pasionati de motorsport si care ofera solutii la bugete rezonabile. "Junior Motorsport este un proiect dedicat copiilor si tinerilor care doresc sa intre in lumea motorsportului, pastrand totodata bugete rezonabile. A luat fiinta in Bucuresti, in februarie 2021, la initiativa lui George ... citeste toata stirea