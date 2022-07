Jurnalista de la TVR cu radacini botosanene care s-a imbolnavit dupa o investigatie despre foamete: Cazurile de necrofagie si canibalism, sa ajungi sa-ti mananci propriul copil - VIDEO

Raluca Rogojina si-a inceput activitatea jurnalistica in anul 2003 la TVR Cultural. In anii care au urmat a fost jurnalist de investigatie si mai apoi s-a ocupat de documentare istorice. Este producator si realizator la Televiziunea Romana si face parte din categoria jurnalistilor care "ard" pentru profesie.Cine este Raluca RogojinaNascuta la Sacele din parinti botosaneni, Raluca Rogojina s-a tras mereu catre Moldova, zona in care oamenii i s-au lipit de suflet. Si ea de al lor. Mai ales ca ... citeste toata stirea