La Biblioteca Judeteana, curs de auto-aparare impotriva manipularii prin informatie

Odata cu debutul noului an scolar, Biblioteca Judeteana "Mihai Eminescu" din Botosani demareaza un proiect nou in domeniu educatiei permanente, intitulat: Curs de auto-aparare impotriva manipularii prin informatie. In cadrul cursului vor fi atinse aspecte din domeniul comunicarii, informarii si formarii personale (manipulare prin reclame, presa si multi-media, automanipularea, nevoia de fericire), dar si din domenii conexe, precum: societate, familie, parenting, relatii de cuplu, arte, ... citeste toata stirea