La Botosani, in fiecare luna o minora devine mama

Statisticile arata ca in Romania, numarul mamelor minore este in crestere in timp ce varsta medie continua sa scada - a ajuns la 15 ani.Se intampla si in judetul Botosani, unde in fiecare luna, o minora devine mama.De la inceputul acestui an, 54 de minore din judetul Botosani au adus pe lume copii. Educatia precara si lipsa de informare si prevenire fac ca tot mai multe copile sa ajunga la spital cu sarcini nedorite. Cele mai multe vin din familii defavorizate si cu traditie, unele fiind la ... citeste toata stirea