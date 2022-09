La "doar" 6 luni de la propunere, tanar de la PNL Botosani numit subsecretar de stat in Ministerul Digitalizarii

Liberalii reusesc sa isi numeasca membrii de partid pe functii intr-o viteza "ametitoare". Tanarul Eduard Mititelu, fost consilier personal al lui Catalin Flutur in ultimul mandat de primar al acestuia, a fost numit subsecretat de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Numirea vine la "doar" sase luni de zile de la propunerea transmisa de PNL Botosani catre conducerea centrala si, culmea, intr-un minister in care lucrurile ar trebui sa se intample cu viteza internetului. ... citeste toata stirea