Lectie de ambitie si performanta din partea unui copil cu sindromul Down. Ce a ajuns sa faca Andrei

Un tanar de 20 de ani din Botosani, nascut cu sindromul Down, are o poveste de viata fantastica. Invata, fara probleme, intr-o scoala de masa si este un inotator de exceptie. Face parte din lotul paralimpic si a reusit sa obtina numeroase medalii la competitii. Andrei Palimariu are 20 de ani si este un tanar cu sindromul Down. Daca pentru multi parinti acest diagnostic crunt, primit chiar la nastere, poate insemna o condamnare din multe de vedere, pentru familia lui Andrei a fost un semnal de ... citeste toata stirea