Lecturi de poezie la Memorialul Ipotesti: MARIANA CODRUEs in dialog cu BOGDAN CREEsU

In cadrul Scolii de vara pentru tineri cercetatori filologi (doctoranzi si masteranzi), care a ajuns la editia a IV-a si se desfasoara la Memorialul Ipotesti in perioada 27 iunie - 3 iulie 2022, se va organiza o intalnire cu poeta Mariana Codrut si criticul litera Bogdan Cretu. Dialogul dintre cei doi scriitori va avea loc sambata, 2 iulie 2022, la ora 11.00, in Sala de expozitii temporare "Horia Bernea" de la Memorialul Ipotesti. MARIANA CODRUEs (n. 1956) este absolventa a Facultatii de ... citeste toata stirea