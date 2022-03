Lichidare pana la capat: S-a scos la vanzare si o cale ferata din ograda orasului - O sa vina romii pana la urma sa o cumpere - GALERIE FOTO

Cabinetul Individual de Insolventa (CII) "Dascalu Constantin Lulu" continua incercarea de recuperare a datoriilor SC Termica SA. La 11 ani de la intrarea in faliment a fostei societati de termoficare a orasului, in patrimoniul acesteia inca se mai gasesc bunuri care pot fi valorificate.Avem si un schimbator cale plus podet cale ferata!Pe 23 martie tocmai a fost programata o noua licitatie, de aceasta data pentru un teren intravilan in suprafata de 11.678 metri patrati. Doar ca aceasta ... citeste toata stirea