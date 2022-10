Lidl redeschide magazinul din Dorohoi la inceputul saptamanii viitoare

Eveniment Lidl Romania cu Helmuth Duckadam la TimisoaraLidl Romania inaugureaza pe 10 octombrie doua magazine, unul in Targoviste, judetul Dambovita si unul in Dorohoi, judetul Botosani. Odata cu deschiderea acestor doua magazine, s-au creat peste 50 de noi locuri de munca. Magazinul LIDL din Dorohoi este situat pe Strada C.D.Gherea, Nr. 25. Fiecare dintre cele doua unitati are o suprafata de vanzare de peste 1.300 mA. De asemenea, unitatea Lidl din Dorohoi are peste 95 de locuri de parcare. ... citeste toata stirea