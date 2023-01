Livrator de pizza din municipiul Botosani atacat de necunoscuti, a fost gasit inconstient in scara unui bloc

S-a intamplat in seara zilei de luni, 23 ianuarie 2023, in jurul orelor 21:00 intr-un cartier din municipiul Botosani.Angajatul unei pizzerii din oras, in varsta de 23 de ani, care se ocupa cu partea de livrare la domiciliu a fost atacat de catre o persoana necunoscuta intr-o scara de bloc (foto jos) din zona Aleea Parcul Tineretului.Ajunsese acolo intrucat avea de livrat o pizza. Dupa ce a onorat comanda ar fi coborat spre iesirea din imobil moment in care s-ar fi intalnit cu un barbat care ... citeste toata stirea