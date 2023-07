Cele doua orase se confrunta cu o acuta lipsa de medici * unitatile medicale au nevoie si de dotariIn urma cu 12ani, fostelepitalerasenesti din judetul Botosani se confruntau cu o situatie nefericita, fiind lipsite de interes pentru tinerii specialisti. In prezent, aceasta problema persista, iar zeci de mii de locuitori sunt in continuare ingrijiti in mare parte de medici pensionari sau sunt nevoiti sa parcurga sute de kilometri pentru a primi consultatii.LaSaveni, situatiaeste ... citeste toata stirea