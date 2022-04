Locul unde satenii se spala pe dinti din an in Paste. "In tinerete, mai dadeam asa, pe la sarbatori, cu pasta" FOTO

In satele din Botosani, majoritatea localnicilor ignora spalatul pe dinti si folosesc pasta si periuta de dinti cel mult la sarbatori. Nu merg la stomatolog din cauza saraciei si a lipsei educatiei sanitare, iar dupa varsta de 50 de ani traiesc fara dinti in gura. Multi botosaneni de la tara au o igiena orala precara. Se spala pe dinti, in cel mai bun caz, la sarbatori, iar la stomatolog ajung doar cand nu mai pot indura durerea. Majoritatea satenilor trecuti de 50-60 de ani au tot mai putini ... citeste toata stirea