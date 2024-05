Lotul "Mavromati" nu scapa de arestul la domiciliu

Fostul manager al Spitalului Judetean "Mavromati" din Botosani, medicul Monica Adascalitei, ramane in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul a inca doua angajate ale spitalului cercetate in acelasi dosar. Este vorba despre Andronache Cristina Niculina si Titiliuc Mirela."Prelungirea pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 19.05.2024 si pana la data de 17.06.2024, inclusiv, a masurii preventive a arestului la domiciliu luata prin ... citește toată știrea