Lucian Trufin: ANSVSA PERMITE puncte de sacrificare ovine in ferme detinute de persoane fizice

Senatorul Lucian Trufin, din Comisia pentru Agricultura a Senatului Romaniei, a declarat ca in acest an autoritatile vor veni in sprijinul fermierilor si a cumparatorilor pentru ca accesul la carnea romaneasca de miel sa fie mult mai usor. "Pentru a veni in sprijinul crescatorilor de ovine, cat si a consumatorilor, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va permite autorizarea sanitar-veterinara a punctelor de sacrificare ovine si ... citeste toata stirea