Lucian Trufin: "E momentul in care trebuie sa aratam ca Romania pune pe primul lor produsul romanesc!"

Senatorul botosanean Lucian Trufin, din Comisia pentru Agricultura a Senatului Romaniei, a participat la masa rotunda "Cum recucerim piata interna agroalimentara", organizata de Agrointeligenta, care are drept punct de plecare derapajele majore de pe piata agroalimentara, dar si directiva UE 2019/633 care asigura protectia tuturor fermierilor, precum si a furnizorilor mici si mijlocii, impotriva practicilor comerciale neloiale in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente. "Consider ca este ... citeste toata stirea