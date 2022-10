Lucian Trufin: Fermierii afectati de seceta pedologica vor fi despagubiti

La propunerea ministrului Agriculturii, Petre Daea, Guvernul Romaniei va aloca fondurile necesare pentru despagubirea fermierilor ale caror culturi infiintate in toamna anului trecut au fost afectate de calamitati, a anuntat senatorul botosanean Lucian Trufin. Proiectul de "Ordonanta de Urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2021 si au fost afectate de seceta pedologica" se ... citeste toata stirea