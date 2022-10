Lucian Trufin: "Judetul Botosani va mai avea inca 3 amenajari de irigatii - Saveni-Sarbi, Hanesti-Dangeni si Camataresti Aval!"

In ultimele 3 decenii, intr-o scurta perioada de doar 3 ani (2017-2019) s-au investit sume importante din bugetul national in vederea reabilitarii amenajarilor de irigatii din toata tara, masura concretizata si prin reabilitarea celor 4 amenajari de irigatii din judetul Botosani, respectiv Horia-Liveni-Manoleasa, Ripiceni-Stanca, Havarna-Tataraseni si Curtesti. A urmat apoi o perioada neagra, anii 2020-2021, cand fosta guvernare a stopat investitiile demarate in acest domeniu si nu a introdus ... citeste toata stirea