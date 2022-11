Lucian Trufin: "Ministerul Agriculturii se tine de cuvant si ofera fermierilor pagubiti de seceta un ajutor de pana la 1500 lei/ha"

Senatorul Lucian Trufin, vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura, le transmite fermierilor botosaneni ca vor primi despagubiri pentru daunele provocate de seceta din acest an, in urma aprobarii de catre Guvern a "Ordonantei de Urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2021 si au fost afectate de seceta pedologica". "Ne tinem de cuvant fata de fermierii romani si ii ... citeste toata stirea