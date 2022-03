Lucian Trufin, multumiri de la tribuna Parlamentului catre botosanenii mobilizati sa ajute. "Adevarata putere sta in solidaritatea si umanitatea oferite voluntar!"

Senatorul PSD Lucian Trufin a sustinut miercuri, in sedinta Senatului, o declaratie politica referitoare la situatia dramatica din Ucraina si a multumit voluntarilor, organizatiilor, autoritatilor publice si entitatilor private pentru ajutorul oferit cetatenilor ucraineni. "Gandurile mele se indreapta in aceste momente catre poporul ucrainean! Imaginile transmise de toate posturile de televiziunile din Romania sunt cutremuratoare si greu de inteles din perspectiva secolului 21! In viata aceasta ... citeste toata stirea