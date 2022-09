Lucian Trufin: "Senatul sustine activitatile agricole, prin plafonarea pretului la energia furnizata fermelor si operatorilor din industria alimentara"

Vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura din Senat, Lucian Trufin, anunta noi facilitati pentru agentii economici care activeaza in agricultura si industria alimentara, aprobate la nivelul camerei parlamentare pe care o reprezinta. Proiectul de lege propus de Senat vizeaza includerea acestor categorii economice in randul beneficiarilor plafonarii preturilor la energia electrica. Senatorii au adoptat, in sedinta de marti, o serie de amendamente la Ordonanta de Urgenta 119/2022, in urma unor ... citeste toata stirea