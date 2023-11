Cladirea in care va functiona restaurantul la Botosani este finalizata in proportie de 70%Obiectivul din municipiul resedinta va fi restaurantul cu numarul 101 deschis in Romania de catre lantul american.McDonald's gata in aproximativ trei saptamaniPe santier, in dimineata zilei de 23 noiembrie 2023 era un zumzet specific cu utilaje care efectuau sapaturile exterioare pentru amenajarea cailor de acces si echipaje de muncitori care aveau interventii atat in exterior cat si in interior. ... citeste toata stirea