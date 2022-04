Lumea nestiuta a duhovnicilor, devenita loc constant de pelerinaj pentru ortodocsii din Romania

Judetul Botosani poate fi considerat leaganul credintei ortodoxe in Moldova, un loc plin de manastiri retrase in colturi de rai, unde s-au format printre cei mai importanti duhovnici romani contemporani. Judetul Botosani este un adevarat leagan al credintei ortodoxe in Moldova. Cel putin asta o demonstreaza numarul mare de manastiri din judet, dar mai ales duhovnicii si sfintii ajunsi faimosi in toate colturile Romaniei. Este o lume putin cunoscuta, eclipsata de faima ecleziastica a Bucovinei ... citeste toata stirea