Lupta pana la Tribunal si Parchet pe directia "unicului sef" de la municipiu, primarul ii face prefectului plangere penala: S-a facut sluj

Un nou conflict politico-administrativ se creioneaza in administratia publica locala de la Botosani, in contextul animozitatii accentuate dintre filialele PNL si PSD, formatiuni care la nivel national se afla in coalitia de guvernare. Nu si pe plan local.Toti pentru unul...Totul a pornit de la o plangere prealabila din partea prefectului prin care se solicita revocarea Hotararii de Consiliu Local adoptata in sedinta extraordinara in data de 15 iunie 2022 care a avut ca obiect"aprobarea ... citeste toata stirea