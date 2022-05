Magie la Festivalul "Floare Albastra", Irina Rimes a ajuns pentru prima data la Botosani si a facut adolescentele sa planga - VIDEO & GALERIE FOTO

Cateva sute de oameni s-au transformat in cele din urma in cateva mii la cea de-a XIII-a editii a Festivalului "Floare Albastra" de la Ipotesti, reluat in 2022 dupa doi ani de pandemie.Lidia Buble si Irina Rimes au urcat pe scena. Doua artiste, una mai desavarsita decat cealalta, au oferit publicului botosanean calitate.Festivalul deschis de primarFestivalul a fost organizat pe stadionul din Ipotesti, unul generos ca spatiu pentru a putea gazdui si scena dar si terasele unde au putut fi ... citeste toata stirea