S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani anunta intreruperea furnizarii apei in municipiul Botosani, in data de 10.08.2022 - in intervalul orar 08:00 - 18:00, pentru executarea lucrarilor de remediere a avariei de pe conducta din AZBO O350 mm, localizata pe str. Colonel V. Tomoroveanu. Afectati de sistarea furnizarii apei sunt ... citeste toata stirea