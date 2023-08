O femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, amenintand ca se va sinucide. Cei doi copii au fost transportati la spital, in stare grava. Copilul in varsta de doi ani a decedat.Potrivit unor surse judiciare, inainte de a face gestul criminal, femeia i-a trimis sotului, plecat la Bucuresti, mai multe mesaje in care il acuza pentru problemele cu banii si isi lua adio.Din mesajele femeii (grafie originala): ... citeste toata stirea