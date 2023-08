Tanara din Botosani care in noaptea de duminica spre luni si-a aruncat cei doi copii de la etajul I al unui hotel din municipiul Botosani a fost arestata preventiv in baza unui mandat emis, miercuri, de Tribunalul Botosani.Femeia in varsta de 23 de ani a primit un mandat de arestare pentru 30 de zile sub acuzatia de violenta in familie sub forma de omor si violenta in familie sub forma de tentativa de omor.Botosaneanca a fost internata luni la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de ... citeste toata stirea