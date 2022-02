Marele artist Mirel Manea este noul director al Filarmonicii "George Enescu" Botosani

Artistul care canta in fiecare an in Italia, Dubai, SUA, care a cantat Papei, este printre putinii din lume care a filmat un videoclio in Colosseumul din Roma, si la Balul din Monte Carlo, Monaco, a preluat conducerea Filarmonicii "George Enescu" Botosani. Marele artist Mirel Manea este noul director al Filarmonicii Botosani in urma castigarii concursului organizat de Consiliul Local al municipiului Botosani pentru acest post. "Astazi 4 Februarie, dupa 6 luni de speranta, ... citeste toata stirea