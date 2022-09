Marius Budai ii linisteste pe seniori: "Cat sunt in functia de ministru al Muncii nu va scadea nicio pensie in Romania, ba, dimpotriva"

Botosaneanul Marius Budai, ministrul Muncii, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj menit sa-i linisteasca pe pensionarii din Romania.Astazi, televiziunile centrale au fost pline de stiri alarmiste prin care se anunta ca este posibil ca pensiile in Romania sa scada ca valoare.Ministrul Budai a anuntat ca atat timp cat ocupa functia nu va scadea nicio pensie in Romania."Cat sunt in functia de ministru al Muncii nu va scadea nicio pensie in Romania, ba, ... citeste toata stirea