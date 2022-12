Marius Budai se gandeste la demisie

Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a vorbit, luni seara, despre scandalul izbucnit in cadrul Guvernului Romaniei din cauza reformei pensiilor speciale, in contextul in care surse guvernamentale au declarat recent ca el ar fi fost acuzat de catre Nicolae Ciuca si de alti membri din cadrul coalitiei de guvernare ca intarzie reforma acestor pensii. Marius Budai a explicat, luni, ca nu a avut nicio disputa cu premierul Romaniei despre acest subiect, iar discutiile despre ... citeste toata stirea