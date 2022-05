S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani anunta intreruperea furnizarii apei in municipiul Botosani, in data de 17.05.2022 - in intervalul orar 09:00 - 14:00, pentru executarea lucrarilor de remediere a avariei de pe conducta din otel O2''(toll), localizata pe Aleea Nucului. Afectati de sistarea furnizarii apei sunt utilizatorii din ... citeste toata stirea