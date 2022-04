Marturie cutremuratoare: Si-au ingropat tatal intr-un strat de patrunjel ca sa nu-l manance cainii - VIDEO

Exploratorul botosanean Gheorghe Iavorenciuc a avut o primavara plina. In luna martie s-a deplasat in Ucraina, tara invadata de Rusia, dupa care si-a sarbatorit implinirea a 65 de ani in Siria, stat aflat in razboi de mai bine de un deceniu.Teroare de peste o lunaLa doar cateva zile dupa revenirea din zona araba, botosaneanul a plecat din nou in Ucraina. A vrut neaparat sa vada ce a lasat armata rusa in regiunile din jurul Kievului, pe care le-a ocupat timp de mai bine de o luna.Si a ... citeste toata stirea