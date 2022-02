Masina de 90.000 de lei, furata din Marea Britanie, gasita la Botosani

Un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 de lei, furat din Marea Britanie, a fost descoperit in municipiul Botosani, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF).Potrivit sursei citate, politistii de frontiera din cadrul STPF Botosani, actionand in baza unor informatii, au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului de autovehicule furate, fiind depistat un autoturism fabricat in 2016, ce apartinea unui cetatean roman ... citeste toata stirea