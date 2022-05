Matematicienii la Botosani: Radu Gologan anunta un "adevarat festival al scolii romanesti" / Medalii de aur pentru doi profesori / Primarul a primit in sfarsit o distinctie - GALERIE FOTO

In acest weekend, la Botosani se desfasoara doua importante evenimente menite sa readuca in atentie doua dintre cele mai importante personalitati nascute pe aceste meleaguri, Dimitrie Pompeiu si Octav Onicescu.Astfel, in perioada 13-15 mai are loc traditionala competitie - a XX-a editie - a Concursului Interjudetean de Matematica "Dimitrie Pompeiu", precum si Conferinta Nationala de Matematica "Octav Onicescu".Concursul Interjudetean de Matematica "Dimitrie Pompeiu" este dedicat elevilor ... citeste toata stirea