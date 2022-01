Medic din Botosani, mort din cauza suprasolicitarii. Avea doar 46 de ani

Medicul Ovidiu Nicolae Alexa, seful Compartimentului Primiri Urgente din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi din judetul Botosani, a decedat vineri in urma unui infarct, la doar 46 de ani.Acesta a murit la scurt timp dupa ce s-a intors de la serviciu, iar moartea sa este pusa de colegi pe seama suprasolicitarii profesionale, informeaza Agerpres.Managerul spitalului, Valerian Andries, spune ca medicul nu a putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare indelungate."Este o dovada in ... citeste toata stirea