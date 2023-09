Mariana Pitrop, medic de garda la Maternitatea din Botosani pe 18 august, cand gravida Alexandra Ivanov a fost internata si lasata fara asistenta medicala pana a murit, are calitatea de suspect, au transmis procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, noteaza Agerpres.Doctorita a fost audiata 6 ore la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava in cazul Alexandrei, gravida de 25 de ani care a murit la spitalul din Botosani, dupa mai multe ore in care tanara s-a plans ... citeste toata stirea