Medicii de familie din judetul Botosani se pot implica in activitatile de depistare a hepatitelor B/D si C

In cadrul proiectului LIVE(RO)2 - EST, testarea pentru hepatitele virale B/D si C a devenit accesibila, putand fi efectuata gratuit, cu teste rapide care asigura rezultatele imediat, in cabinetele medicilor de familie. La finalul lunii iulie, in judetele Iasi, Suceava, Constanta, Bacau, Tulcea si Galati, peste 80.000 de persoane au participat deja la screening. In fiecare judet din estul Romaniei, testarea pentru hepatitele B si C este posibila timp de cate 6 - 12 luni, implicarea in activitati ... citeste toata stirea