Medicul de 31 de ani care profeseaza la "Mavromati" pe o specialitate nou infiintata: MOTIVUL pentru care a ales Botosaniul

Medicul Alexandra Stanciulescu are 31 de ani si este din Bacau. De la finalul lunii ianuarie 2022 s-a angajat la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" pe o specialitate infiintata la inceputul acestui an si anume chirurgie vasculara.Suflu nou la MavromatiIn cadrul Ambulatoriului de specialitate a fost deschis deocamdata un cabinet, insa urmeaza mai apoi sa fie infiintat un compartiment in cadrul spitalului. Si astfel pacientii sa nu mai fie trimisi in judetele vecine pentru a putea fi ... citeste toata stirea