Microbuz scolar, implicat intr-un accident la Botosani. A fost lovit de o masina de paine

O persoana a ajuns la spital, in urma unui accident produs luni dimineata in localitatea Iezer (judeúl Neamt), intre un microbuz scolar si o masina de transport paine. " In autoutilitara se afla doar soferul, iar in microbuz conducatorul auto si un cadru didactic'', informeaza ISU Botosani.In urma impactului, ambele autovehicule s-au rasturnat, fiind avariate.La fata locului, au ajuns in cel mai scurt timp un echipaj de la Detasamentul de Pompieri Dorohoi, cu o autospeciala de ... citeste toata stirea