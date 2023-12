Ar fi fost pentru prima data in istoria judetului cand de Ziua Nationala a Romaniei botosanenii ar fi admirat o parada aeriana.Trei avioane ar fi trebuit sa survoleze municipiul.Nu au mai facut-o.Iar motivul ramane unul invaluit in mister.Singura conditie pentru anularea acestui asteptat moment ar fi fost emiterea unor avertizari meteorologice pentru ziua de 1 Decembrie.La Botosani, in jurul orei 10:30 era soare. Si niciun nor nu ameninta cerul.Totusi, explicatia oficialilor a fost ca ... citeste toata stirea