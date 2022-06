Mii de botosaneni stau fara apa de saptamani intregi, sefii de la "Apa" cer ajutorul Politiei pentru a pazi reteaua: Domnule, dar chiar va bateti joc de mine?

Operatorul de servicii de apa si canalizare se adanceste tot mai mult in probleme, in ciuda reorganizarilor si reformelor implementate prin schimbarea directorilor sau a sefilor de servicii.Vara a adus, pe langa temperaturi ridicate, si perioade indelungate de timp in care robinetele a mii de botosaneni se incapataneaza sa ofere macar un strop de apa.Canicula afara, apa deloc. Din nou!Unii primari in ale caror comunitati oameni sufera din cauza apei insuficiente sunt decisi sa organizeze ... citeste toata stirea