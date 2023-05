Nascut la Rediu, in judetul Botosani, Nelu Balan a fost o vreme ospatar in Iasi si pe timpul comunistilor a fugit din Romania in Israel. De acolo a plecat in Elvetia, dupa care a emigrat in Statele Unite ale Americii, devenind o celebritate in industria ospitalitatii din New York.Restaurant preferat de vedeteLa inceputul anilor '90, dupa ce in prealabil a lucrat in baruri si restaurante din SUA, si-a deschis in megalopolisul de pe coasta de est restaurantul "Nello", pornind de la numele sau ... citeste toata stirea