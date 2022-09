Mindo Dorohoi, producator de materiale de constructii, a raportat un profit de 1,2 milioane lei la jumatatea anului 2022

Producatorul dorohoian de materiale de constructii si polistiren expandat, Mindo SA, pare sa aiba un an bun. Compania dorohoiana a raportat un profit consistent din activitatea derulata in primele sase luni din acest an. Daca in S1 din 2021 profitul net era de 26.016 lei, in S1 din 2022 acesta a fost de 1,22 milioane lei, potrivit raportarii facute de Mindo catre Bursa de Valori Bucuresti. Vanzarile nete au crescut cu 39,28% in primele sase luni din 2022 fata de aceeasi perioada din 2021. ... citeste toata stirea