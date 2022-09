Ministrul botosanean Budai, dupa ce a anuntat fara PNL cresterile de salarii si pensii: Nu am iesit de capul meu. A fost o decizie a PSD

Ministrul botosanean al Muncii, Marius Budai, a provocat o avalansa de nemultumiri in PNL dupa ce a anuntat de la tribuna PSD ca vor fi marite pensiile si salariile. Inclusiv premierul PNL Nicolae Ciuca a anuntat ca il va pune la punct pe Budai. "Eu nu am iesit public de capul meu, nu am facut o conferinta in nume propriu. A fost o decizie a Partidului Social Democrat ca continuam sa propunem coalitiei sa implementam masuri. (...) In inceperea prezentarii de astazi, nu am spus ca de maine asta ... citeste toata stirea