Minunile de la o conferinta AUR: Netflix-ul molesteaza copiii si-i spala pe cap, razboiul distruge vegetatia, Romania "sa produca apa" - VIDEO & GALERIE FOTO

Campania "Ce vor romanii", asa, fara semnul intrebarii, initiata de liderii Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) a ajuns si la Botosani in dupa-amiaza zilei de miercuri, 13 iulie 2022. Evenimentul la care au participat sustinatorii AUR de la Botosani s-a desfasurat in sala Eminescu a complexului Rapsodia, cu incepere de la ora 17:00.Campania si sensul eiInitiatorii acestei caravane, care in prima faza vizeaza judetele Moldovei, au explicat ideea de baza de la care s-a pornit acest demers. ... citeste toata stirea