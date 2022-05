Misiune de salvare extrema dupa ce o femeie a cazut intr-o fantana adanca de peste zece metri

O femeie de 54 de ani din Botosani a fost la un pas sa-si piarda viata dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de peste zece metri. Strigatele ei disperate au fost auzite de vecini sambata dimineata, in jurul orei 5.00. Sambata dimineata, in jurul orei 5.00, localnicii din catunul Teioasa, situat in apropiere de orasul Darabani, judetul Botosani, au fost treziti de strigatele disperate ale unei femei. Oamenii au cautat in zadar, zeci de minute, fara sa-si poata da seama de unde vin strigatele.In ... citeste toata stirea