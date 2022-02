Misterele celor mai feroce razboinici din istorie. Cum se transformau oamenii-fiara si secretele furiei lor animalice

Razboinicii-fiara reprezinta si astazi un mister al istoriei. Manati in lupta de un soi de frenezie psihotica, erau considerati o adevarata calamitate pentru adversari, iar uneori si pentru armatele care-i trimiteau in lupta. Din cauza ferocitatii lor au fost interzisi prin lege. De-a lungul istoriei s-au remarcat mai multe neamuri razboinice sau categorii de luptatori de elita. Unii dintre acestia reuseau sa strecoare teama in sufletul inamicilor doar prin faima lor.Cu toate acestea, nimeni ... citeste toata stirea